17.11.2025 06:31:29
Akatsuki Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Akatsuki Financial Group hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 30,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 16,50 Milliarden JPY gegenüber 13,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
