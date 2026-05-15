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15.05.2026 06:31:29
Akatsuki gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Akatsuki lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 193,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 63,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 391,97 JPY. Im letzten Jahr hatte Akatsuki einen Gewinn von 114,22 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,32 Prozent auf 25,86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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