Akatsuki informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Akatsuki gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69,55 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Akatsuki ein EPS von -46,730 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at