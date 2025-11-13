Akatsuki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akatsuki äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 209,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 116,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,98 Prozent auf 7,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki 8,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at