Akbank TAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Akbank TAS hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,92 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 231,91 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 198,19 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at