Akbank TAS (spons ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Akbank TAS (spons ADRs) präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,57 Prozent zurück. Hier wurden 4,85 Milliarden USD gegenüber 5,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at