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01.05.2026 06:31:29
Akbank TAS (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor
Akbank TAS (spons ADRs) hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Akbank TAS (spons ADRs) 0,150 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Akbank TAS (spons ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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