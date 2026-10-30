Akbank TAS (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Akbank TAS (spons ADRs) lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Akbank TAS (spons ADRs) 0,130 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at