Akbank TAS (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Akbank TAS (spons ADRs) lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at