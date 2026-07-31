Akbank TAS (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Akbank TAS (spons ADRs) äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Akbank TAS (spons ADRs) 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Akbank TAS (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at