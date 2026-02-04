Akbank TAS (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akbank TAS (spons ADRs) veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Akbank TAS (spons ADRs) einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,21 Milliarden USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,560 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 20,27 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 18,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at