Akbank TAS (spons ADRs): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Akbank TAS (spons ADRs) hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Akbank TAS (spons ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,99 Milliarden USD im Vergleich zu 5,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,560 USD. Im Vorjahr hatte Akbank TAS (spons ADRs) 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Akbank TAS (spons ADRs) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 18,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at