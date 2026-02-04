|
04.02.2026 06:31:28
Akbank TAS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Akbank TAS äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 TRY. Im Vorjahresviertel waren 1,78 TRY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 211,04 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 17,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 180,06 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,01 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,15 TRY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 802,13 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 31,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 608,86 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
