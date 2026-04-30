Akbank TAS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Akbank TAS hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,68 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,64 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 211,94 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,26 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at