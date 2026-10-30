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30.10.2026 06:31:28
Akbank TAS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Akbank TAS gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Akbank TAS 2,70 TRY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 236,85 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,63 Milliarden TRY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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