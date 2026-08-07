Akebia Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Akebia Therapeutics hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 62,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at