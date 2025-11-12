Akebia Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Akebia Therapeutics präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at