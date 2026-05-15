15.05.2026 06:31:29

Akebono Brake Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Akebono Brake Industry gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 2,24 JPY. Im letzten Jahr hatte Akebono Brake Industry einen Gewinn von -13,610 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 40,21 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 6,79 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Akebono Brake Industry 1,01 JPY je Aktie eingenommen.

Akebono Brake Industry hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 160,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 161,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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