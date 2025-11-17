Akebono Brake Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Akebono Brake Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,44 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -38,480 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,22 Prozent auf 39,07 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41,66 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at