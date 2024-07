Aker BioMarine AS Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aker BioMarine AS Registered gab am 12.07.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aker BioMarine AS Registered -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 529,2 Millionen USD – eine Minderung von 44,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 949,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at