17.07.2026 06:31:29

Aker BP ASA Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aker BP ASA Registered veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,74 NOK, nach -5,250 NOK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,08 Prozent auf 33,95 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,10 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,898 USD je Aktie sowie einen Umsatz 3,69 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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