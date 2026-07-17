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17.07.2026 06:31:29
Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,260 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 40,59 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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