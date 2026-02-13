Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh legte Quartalsergebnis vor

Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,04 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 0,110 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aker BP ASA Unsp American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh 1,44 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 12,20 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,73 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at