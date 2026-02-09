Aker Solutions ASA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aker Solutions ASA hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,45 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 16,59 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,33 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,28 NOK gegenüber 5,51 NOK im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Aker Solutions ASA im vergangenen Geschäftsjahr 62,45 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aker Solutions ASA 52,20 Milliarden NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at