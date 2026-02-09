Aker Solutions ASA Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aker Solutions ASA Un stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Aker Solutions ASA Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,30 Prozent auf 1,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 1,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Aker Solutions ASA Un in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,01 Milliarden USD im Vergleich zu 4,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at