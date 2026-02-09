09.02.2026 06:31:29

Aker Solutions ASA Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aker Solutions ASA Un stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Aker Solutions ASA Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,30 Prozent auf 1,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 1,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Aker Solutions ASA Un in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,01 Milliarden USD im Vergleich zu 4,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen