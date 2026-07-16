Aker Solutions ASA Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aker Solutions ASA Un lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,91 Prozent auf 1,37 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at