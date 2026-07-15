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15.07.2026 06:31:29
Aker Solutions ASA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Aker Solutions ASA ließ sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aker Solutions ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,34 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,650 NOK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 12,90 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aker Solutions ASA 14,97 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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