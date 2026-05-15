Aker Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aker Technology präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,33 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aker Technology 0,270 TWD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 166,5 Millionen TWD gegenüber 143,9 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at