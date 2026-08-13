Aker Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aker Technology hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,110 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 197,9 Millionen TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aker Technology 153,7 Millionen TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at