Aker Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aker Technology präsentierte in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 159,0 Millionen TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aker Technology 132,6 Millionen TWD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,660 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,750 TWD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 611,01 Millionen TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 466,96 Millionen TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at