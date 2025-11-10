Akero Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Akero Therapeutics lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Akero Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,050 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at