Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 482,1 Millionen TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 342,2 Millionen TRY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,670 TRY. Im Vorjahr waren 0,370 TRY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 34,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Milliarden TRY im Vergleich zu 1,23 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at