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13.08.2026 06:31:29
Aki India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aki India gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Aki India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 64,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 290,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 176,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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