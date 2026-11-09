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09.11.2026 06:31:29
Aki India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aki India hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 248,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 275,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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