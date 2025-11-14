AKIBA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AKIBA lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 10,47 JPY. Im letzten Jahr hatte AKIBA einen Gewinn von -12,380 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 5,04 Milliarden JPY gegenüber 4,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at