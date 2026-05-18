AKIBA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AKIBA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 59,99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AKIBA 7,29 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,68 Prozent auf 9,87 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 96,14 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte AKIBA ein EPS von 12,22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 26,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 46,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at