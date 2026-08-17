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17.08.2026 06:31:29
AKIKAWA FOODS FARMS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AKIKAWA FOODS FARMS hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,10 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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