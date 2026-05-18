AKIKAWA FOODS FARMS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AKIKAWA FOODS FARMS hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 13,21 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,23 JPY. Im letzten Jahr hatte AKIKAWA FOODS FARMS einen Gewinn von 6,76 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AKIKAWA FOODS FARMS mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at