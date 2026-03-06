Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,80 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,950 TRY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 1,04 Milliarden TRY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi im vergangenen Geschäftsjahr 4,47 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 3,30 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at