Akita Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Akita Bank gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 85,33 JPY gegenüber 13,27 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Akita Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at