Akita Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Akita Bank hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 129,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Akita Bank einen Gewinn von 77,71 JPY je Aktie eingefahren.

Akita Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at