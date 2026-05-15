Akita Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Akita Bank veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 82,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 133,74 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 433,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 320,37 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 44,77 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at