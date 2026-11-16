Akita Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Akita Bank lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akita Bank 17,07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Akita Bank im vergangenen Quartal 18,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akita Bank 13,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at