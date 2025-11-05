Akita Drilling hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Akita Drilling veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,030 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 44,6 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at