|
05.11.2025 06:31:28
Akita Drilling hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Akita Drilling veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,030 CAD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 44,6 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!