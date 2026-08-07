Akita Drilling informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Akita Drilling lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Akita Drilling ein Ergebnis je Aktie von 0,060 CAD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 46,4 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at