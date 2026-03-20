Akita Drilling legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Akita Drilling hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Akita Drilling 0,240 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,6 Millionen CAD – eine Minderung von 33,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 62,9 Millionen CAD eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,350 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,320 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Akita Drilling im vergangenen Geschäftsjahr 200,90 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akita Drilling 193,32 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at