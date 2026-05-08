Akita Drilling legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Akita Drilling hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,75 Prozent auf 55,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at