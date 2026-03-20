Akita Drilling: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Akita Drilling präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 33,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,350 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Akita Drilling ein Gewinn pro Aktie von 0,320 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Akita Drilling mit einem Umsatz von insgesamt 200,90 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 193,32 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at