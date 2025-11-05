Akita Drilling verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akita Drilling lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at