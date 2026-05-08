Akita Drilling verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akita Drilling hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD gegenüber 0,220 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,5 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at